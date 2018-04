Twee keer pv voor eenzelfde boete 11 april 2018

De politie Deinze-Zulte waarschuwt de burgers om extra goed op te letten wanneer je boetes of minnelijke schikkingen in je bus krijgt. Sinds 28 maart, het begin van de tweede fase van het Cross Borderproject waarbij boetes automatisch verzonden worden, hebben verschillende mensen ten onrechte opnieuw een proces-verbaal met boete ontvangen. Het gaat om een kopie met begeleidende brief voor de overtreder met de boodschap dat de boete nog moet betaald worden. De overtreders hebben in heel veel gevallen de boete al eerder betaald. Door een fout in de softwaretoepassing van Justitie en bPost worden die brieven ten onrechte dubbel verstuurd. Bij twijfel kan je via de website www.verkeersboetes.be de status van je betaling controleren. Je hoeft dan ook niks meer te doen als je effectief betaald hebt. (JEW)