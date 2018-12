Twee jaar na oprichting maakt vzw Deinze Winkelstad balans op “Vijftig nieuwe of vernieuwde handelszaken in Deinze” Anthony Statius

12 december 2018

10u45 1 Deinze Vijftig nieuwe of vernieuwde handelszaken in Deinze. Dat is de balans die de vzw Deinze Winkelstad opmaakt twee jaar na de oprichting van het centrummanagement. Recente nieuwkomers zijn het uitzendkantoor Kennisjobs, Nina’s Bloemenzaak, YogaVé en BIOtaste en verder verhuizen vaste waarden Dominique & co, Upendi en schoenmaker Hans Vandemaele naar een nieuw of groter pand.

“Twee jaar geleden was de leegstand in Deinze schrijnend”, zegt centrummanager Chris Verghote. “Dat we samen met de stad Deinze op twee jaar tijd zo een ommekeer hebben kunnen maken, is ongelooflijk. We mogen met enige fierheid melden dat vijftig handelaars gekozen hebben voor Deinze als uitvalsbasis voor een nieuwe zaak of geïnvesteerd hebben in een nieuw of groter pand. Ik weet dat er ondertussen ook een aantal handelszaken verdwenen zijn, maar we blijven positief. Vijftig ondernemers hebben geïnvesteerd in onze stad, dat is het belangrijkste.”

De vzw nodigde op dinsdag 12 december vier nieuwkomers en drie bekende gezichten uit op het stadhuis. Begin februari verhuist Dominique De Bock haar modezaak Dominique & co naar een gloednieuw pand naast het huidige in de Tolpoortstraat. “Ik ben mijn hart verloren in Deinze en zou hier nooit meer weg willen”, zegt Dominique. “Door de extra ruimte wordt er meer overzicht en ruimte gecreëerd voor de klanten. De huidige winkel zal nog tot volgende zomer gebruikt worden voor stockverkoop.” Het herenhuis in de Kortrijkstraat 15, waar voorheen Charlie’s World zat, wordt de nieuwe stek van carrièrecoach Gina Buydaert. Onder de naam Upendi geeft Gina er studiekeuze- en loopbaanbegeleiding en talentenworkshops, maar ook advies aan kmo’s. Bij Upendi kan je als student, schoolverlater, werknemer of zelfstandig ondernemer terecht voor begeleiding in de verschillende fases van je loopbaan. Een ander bekend gezicht dat investeert in een nieuw en groter pand is schoenmaker Hans Vandemaele. Momenteel zit Hans in een pop-up op de hoek van de Kortrijkstraat en de Stationsstraat en intussen verbouwt hij zijn huidige pand in de Gentstraat 8. Bij Hans kan je terecht voor herstellingen aan schoenen, accessoires, sleutelservice, lederwaren, nummerplaten, wandelstokken.

Een eerste nieuwkomer is het uitzendbureau Kennisjobs van Valerie De Pauw in de Kortrijkstraat 46. “Wij zijn een uitzendkantoor met focus op jobs optie-vast”, zeggen Amel Sabili en Stéphanie Dumortier die de zaak kwamen voorstellen. “Wij rekruteren arbeiders en bedienden voor jobs waarbij een specifieke kennis vaak noodzakelijk is.” Een tweede nieuw gezicht is Veerle Ost. Veerle startte op 1 september 2017 met yogalessen onder de naam YogaVé en onlangs opende ze haar yogastudio in de Tolpoortstraat 22, achter Zuskus. Ze geeft er kleuter- en kinderyoga, tieneryoga en ouder-kindyoga, terwijl de volwassenen kunnen kiezen uit onder andere dynamic yoga en yoga voor zwangere vrouwen. Met Nina’s Bloemenhoek heeft Deinze sinds kort ook een nieuwe bloemenzaak op de Markt. Nina Vandersteene heeft al een winkel in Oostakker en het is meteen de zevende in de familie. Tenslotte is er BIOtaste, de biowinkel van de negentienjarige Amber Vander Hauwaert langs de Genstesteenweg.

“Dé gouden formule bestaat niet”, zegt Chris Verghote. “Het succes van onze aanpak is een samenloop van heel wat elementen. Zo trekken we de kaart van belevenis, denk maar aan evenementen zoals het WK-voetbaldorp of Weekend van de klant of Fashion Night. Daarnaast hebben we de steun van de stad in de vorm van evenementen en subsidies.” “Het belangrijkste element is het positivisme van de handelaars zelf”, zegt schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open VLD). “We hebben de negatieve spiraal kunnen doorbreken en de handelaars hebben terug de wil en de zin om te groeien en te investeren. Genieten van dit succesvol verhaal mag dus zeker, maar dat betekent niet dat de uitdaging voorbij is. Deinze Winkelstad heeft ook vandaag nog steeds nood aan een extra aanbod zoals een skateshop, sneakershop, thematische beleefwinkels of boetieks. Er zijn momenteel nog meer dan 30 dossiers lopende met potentiële starters, maar elk initiatief is welkom.”

Meer info via chris.verghote@deinze.be, www.facebook.com/deinzewinkelstad of www.beleefdeinze.be.