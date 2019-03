Truckfun-team schenkt 2.400 euro aan goede doelen Anthony Statius

07 maart 2019

19u11 0 Deinze De vijftiende editie van Truckfun heeft 2.400 euro winst opgebracht. Het evenement vond plaats op zaterdag 6 oktober 2018 op de parking van de Brielpoort en de cheques werd overhandigd op dinsdag 5 maart 2019.

De opbrengst van Truckfun wordt dit jaar verdeeld onder verschillende goede doelen: het kinderdagverblijf voor kinderen met en zonder beperking De Elfjes, de school voor buitengewoon basisonderwijs Ter Leie, het zorgcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking De Vierklaver en de school voor buitengewoon lager onderwijs Ten Dries. “We hebben het succes van vorige jaren nogmaals overtroffen”, klinkt het bij de organisatie. “Dit werd alleen mogelijk gemaakt door de talrijke aanwezigen, de stad Deinze voor de logistieke steun, maar ook aan alle sponsors, medewerkers en natuurlijk de truckers zelf.”

“Truckfun is meer dan gratis ritjes in een stoet van vrachtwagens”, zegt Luc De Trazegnies, voorzitter van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (STAPH). “Het is tegelijk ook een aandenken aan de slachtoffers van truckongevallen, een demonstratie en oproep voor veilig verkeer, een feest voor de zwakke weggebruiker en steun aan lokale organisaties voor mensen met een beperking