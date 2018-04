Truckfun schenkt opbrengsten aan Veilige Thuis en Ter Linde 19 april 2018

De vzw Truckfun heeft de opbrengsten van haar veertiende editie geschonken aan twee goede doelen uit Deinze. De trotse initiatiefnemers schonken op maandag 19 maart een cheque van 600 euro aan de vzw Veilige Thuis (Huize Kattebeek) in de Nieuwgoedlaan in Petegem en 600 euro aan de vzw Ter Linde op de Kouter in Deinze.





Truckfun is een jaarlijks evenement waarbij vrachtwagenchauffeurs mensen met een beperking, kinderen en iedereen die zin heeft een ritje laten meemaken in een truck. De vijftiende editie is gepland op zaterdag 6 oktober. Truckfun zou stoppen na tien jaar, maar de vzw gaat zeker nog door tot en met het twintigste jubileum.





(ASD)