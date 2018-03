Trouwe werknemer vereeuwigd op werfdoeken AUREL TYTGAT (65) WERKT AL 50 JAAR BIJ BVBA VERBEKE ANTHONY STATIUS

09 maart 2018

03u01 0 Deinze Al een halve eeuw werkt Deinzenaar Aurel Tytgat bij bvba Verbeke in Grammene. Behalve verwarmingsinstallaties plaatsen vliegt hij ook al 22 jaar met de Verbeke-luchtballon. Nu zet zijn werkgever hem letterlijk in de kijker: Aurel werd vereeuwigd op vier werfdoeken.

Aurel Tytgat glundert als hij het grote spandoek langs de Deinsesteenweg (N494) in Kruishoutem passeert. Op de werfdoek van zijn werkgever bvba Verbeke - installateur van sanitair, verwarming en elektriciteit - staat een levensechte foto van een lachende Aurel met daaronder het opschrift '50 jaar trouwe dienst'. Ook op werven in Gent en Sint-Baafs-Vijve hangt de 65-jarige Deinzenaar te blinken, telkens met een andere foto. De ene keer houdt hij een wc-pot vast, de andere keer zwaait hij met buizen voor een gasleiding. Aurel is er dan ook het manusje-van-alles, de nestor van twintig personeelsleden.





Mensen in nood helpen

"Ik herinner mijn eerste werkdag op 20 juni 1968 nog", vertelt Aurel. "Ik was toen 16 jaar oud en had nog tien schooldagen te gaan in de richting Mechanica op VTI Deinze. "In die tijd waren we met z'n tweeën: Daniël Verbeke en ik. Ik was de oudste van zes kinderen, dus ik moest niet naar het leger. Zo heb ik dus vijf decennia onafgebroken kunnen werken bij Verbeke. In het begin was dat vooral sanitair en zinkwerken, de echte loodgieterij, en in de jaren 70 moest iedereen centrale verwarming hebben. Sinds de bouwcrisis in de jaren 80 zijn we overgestapt naar gasleidingen en dat doe ik nog altijd. Ik totaal heb ik zeker 50 kilometer gasleidingen gelegd, van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze tot Vandemoortele in Izegem. We hebben ook meegewerkt aan de waterstofboot van de Antwerpse rederij CMB. Of ik het nooit beu word? Eens je je beroep onder de knie hebt, is het een plezier om te gaan werken. Ik ben dag en nacht op de baan en wanneer er ergens de verwarming uitvalt, dan kom ik met plezier. Mensen uit de nood helpen, daar haal ik voldoening uit."





Luchtballon

Ook in het luchtruim is Aurel al 22 jaar vertegenwoordiger van zijn bedrijf. Hij vaart ieder jaar met de blauwe Verbeke-ballon. "Ik heb al meer dan 800 vlieguren op de teller", zegt hij fier. "Toen Daniël het bedrijf in 2014 overliet aan Bart Van Thuyne, heb ik niet aan stoppen gedacht. Er zal ooit wel een tijd komen, maar daar denk ik nu nog niet aan. Deze zomer ga ik mijn jubileum vieren en die werfdoeken zijn een mooi extraatje."





"Je ziet dat niet elke dag, iemand die vijftig jaar binnen hetzelfde bedrijf blijft", zegt zaakvoerder Bart Van Thuyne. "Aurel is een harde werker, die zijn collega's iedere dag amuseert met zijn sappige verhalen."