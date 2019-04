Trouwe Bloedgevers Vosselare geven vijftig jaar bloed Anthony Statius

02 april 2019

08u54 0 Deinze De Vriendenkring Trouwe Bloedgevers Vosselare bestaat vijftig jaar. Dit werd gevierd met een feestelijk ontbijt en tezelfdertijd werden ook de bloedgevers met 25 en 75 bloedgiften in de bloemetjes gezet. Greta Declercq (75 bloedgiften) en Colette Bollaert (25 bloedgiften) kregen een herinneringsoorkonde.

De Vriendenkring Trouwe Bloedgevers, voortaan Rode Kruis afdeling Vosselare, staat al sinds 1969 vier keer per jaar in voor de bloedgiften van het Rode Kruis in deelgemeente Vosselare. Dankzij de inzet van Jules Bekaert ging het aantal bloedgiften pijlsnel de hoogte in en in 1979 kreeg het bestuur de Beker der Bekerwinnaars van de toenmalige Prins Albert in Brussel. Op het feestelijk ontbijt ter ere van het vijftigjarig bestaan namen oud-voorzitter Hedwig Coussement en Andrea Duwyn afscheid als bestuurslid. In de plaats komen Sandra Labyn en Hannah Cockx. Bestuursleden Carine Vermeire en Mieke De Winter blijven zich verder inzetten voor deze lokale afdeling van het Rode Kruis.

De eerstvolgende bloedinzamelingen vinden plaats op woensdagen 29 mei, 7 augustus en 27 november, telkens van 17 tot 20 uur in de gemeentezaal van Vosselare.