Treinreizigers krijgen cadeautje van GroenRood Anthony Statius

22 februari 2019

10u41 0 Deinze Pendelaars die op valentijnsdag in Hansbeke, Landegem of Deinze de trein namen, werden op het perron verwelkomd door leden van GroenRood Deinze. De nationale partij Groen organiseerde die dag in meer dan vijftig stations in Vlaanderen haar jaarlijkse Valentrein-actie.

“Met deze ludieke actie willen we iedereen die het openbaar vervoer naar z’n werk neemt, een hart onder de riem steken”, zegt Dirk Stroobandt van GroenRood. “Er moet fors geïnvesteerd worden in trein, tram en bus. Al te vaak raken pendelaars niet op tijd op hun werk of school, of moeten ze rechtstaan wegens te weinig plaats op de trein. In Deinze blijft het ook jammer dat de treinen zo dicht na elkaar komen, waardoor je soms lang moet wachten. Met een kleine attentie willen we de treinreizigers bedanken.”