Tot 4 jaar cel voor ramkrakers Proximuswinkel Tolpoortstraat 15 maart 2018

Een achtkoppige Roemeense bende die vorig jaar in april voor ruim 10.000 euro aan gsm's buit maakte in de Tolpoortstraat in Deinze, kreeg straffen tot vier jaar cel. In totaal pleegden ze zes ramkraken op telecomwinkels en tankstations door de toegangsdeur met een riooldeksel in te gooien.





De acht Roemenen waren naar ons land afgereisd om werk te zoeken, want in hun thuisland is de economische situatie geen pretje. Werk vinden lukte hen niet, waarop ze maar de criminele toer opgingen.





Vanuit hun uitvalsbasis langs de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke ging de bende vrij voorbereid te werk, met verkenningen en verschillende auto's en gsm's die gebruikt werden. Wat begon als 'gewone' diefstallen, mondde al snel uit in zeer brutale ramkraken.





Zo sloegen ze in de nacht van 29 op 30 april toe in de Proximuswinkel in de Tolpoortstraat in Deinze. Rond drie uur sloegen de daders de vitrine van de telecomwinkel stuk. In dertig seconden tijd graaiden ze alles mee. Ze namen vooral demo-gsm's en consoles mee, maar konden toch zeker zo'n twintig gsm's meenemen. Goed voor een buit van minstens 10.000 euro. De schade aan de winkel was zeer groot.





"Het zijn financiële mokerslagen voor zo'n bedrijf. Die mensen moeten hard werken voor elke euro", aldus procureur Davy Van Den Bossche. (JEW)