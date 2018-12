Torck-fabriek is volledig verdwenen Anthony Statius

07 december 2018

De oude Torckfabriek tussen de Ommegangstraat en de spoorweg ligt volledig tegen de vlakte. Vrijdagmiddag werd de betonnen boog boven de vroegere ingang ook weggehaald. “De boog wordt voorzichtig gedemonteerd en bewaard op de Belgacom-site. Later krijgt het een zichtbare plaats in het nieuwbouwcomplex”, zegt Philippe Vermeulen van studiebureau Avalon Landscape + Engineering.

Een kleine anderhalve maand. Meer tijd was er niet nodig om een van de laatste overblijfselen van de Deinse speelgoedindustrie van de kaart te vegen. Enkel de betonnen boog boven de ingang zal de Deinzenaren nog herinneren aan de Torck-fabriek in de Ommegangstraat. “De boog wordt vandaag (vrijdag) voorzichtig gedemonteerd en de stukken zullen voorlopig bewaard worden op de Belgacom-site. Later zal dit laatste overblijfsel van de fabriek geïntegreerd worden in de nieuwbouw die er komt. Midden januari start OVAM met een gedeeltelijke sanering van de ondergrond.”