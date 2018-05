Topkeuken met slechts één arm CHEF 'T VIJFDE SEIZOEN LEVERT GERECHTEN VOOR KOOKBOEK EENHANDIGEN ANTHONY STATIUS

04 mei 2018

03u02 0 Deinze De dienst Neurologie van het UZ Gent en de CM-Thuiszorgwinkel lanceren een kookboek voor eenhandigen. Geen aardappelen met appelmoes, maar wel verfijnde gerechten van chef-kok Broes Tavernier van 't Vijfde Seizoen in Aalter. "Je twee handen kunnen gebruiken in de keuken is een luxe waarbij we niet stilstaan."

'Lekker Eigenhandig' is niet het zoveelste kookboek in het rek tussen Jeroen Meus en Sandra Bekkari. Alle gerechten zijn op maat van wie maar één hand meer kan gebruiken. Verpleegkundige Valery Termont en ergotherapeute Anneleen Leyman, beiden al tien jaar werkzaam op de dienst Neurologie van het UZ Gent, zijn de bezielers van het boek. "We begeleiden patiënten met een beroerte en sensibiliseren hierover", zegt Valery. "We wilden de patiënten in hun thuissituatie bereiken. Koken doet iedereen, maar is niet voor iedereen evident. Na een beroerte kunnen mensen vaak een hand niet meer goed gebruiken. Daarom bedachten we een kookboek zodat ze ook zelfstandig een potje kunnen klaarmaken."





Ei breken

Daarvoor schakelden ze de hulp in van chef-kok Broes Tavernier van 't Vijfde Seizoen in Aalter. "Ik heb een dertigtal eigen recepten vereenvoudigd, zodat je ze kan maken met één hand", zegt Broes. "Behalve de recepten geven we een overzicht van praktische hulpmiddelen zoals een antislipmatje, een dunschiller met klem of een ergonomisch keukenmes. We staan er niet altijd bij stil dat sommige handelingen zoals een ei breken met één hand niet zo vlot gaan."





Alle recepten werden getest en goedgekeurd door Ivana Pellegrims (33) uit Deinze en Pascal Depoorter (54) uit Zele, die allebei werden getroffen door een beroerte. Gisteren mochten zij een demonstratie geven in de keuken van Broes. Pascal kreeg in mei vorig jaar een beroerte tijdens een vakantie in Spanje. "Ik was een koffie aan het drinken op een terrasje en plots viel alles uit aan de linkerkant van mijn lichaam", vertelt Pascal. "Ik heb drie weken in een Spaans ziekenhuis gelegen vooraleer ik werd overgebracht naar het UZ Gent. Ik was onmiddellijk bereid om mee te werken aan het boek. Ik ben kok van opleiding en ik sta thuis nog altijd zeer graag aan de kookpotten. Maar door de trombose kan ik mijn linkerarm amper gebruiken. Ik kan wel nog mijn vingers bewegingen, maar mijn fijne motoriek is volledig weg. Het is frustrerend om te moeten ondervinden dat simpele handelingen zoals een bokaal opendoen of groenten snijden gewoon niet meer lukken. Daarom vind ik dit boek een schitterend initiatief. De gerechten zijn zeer lekker en ik heb al zin om ze thuis uit te proberen", aldus Pascal.





Lekker Eigenhandig wordt uitgebracht op de Europese Dag van de Beroerte op dinsdag 8 mei. De opbrengst van het boek gaat naar een patiëntenvereniging voor mensen die een beroerte doormaakten. Het is te koop voor 18 euro in de CM-Thuiszorgwinkel en op de dienst Neurologie van het UZ Gent.