Tolpoortbrug krijgt opknapbeurt van 300.000 euro Anthony Statius

20 december 2018

15u20 2 Deinze De Tolpoortbrug in Deinze wordt in 2021 gerenoveerd. Hiervoor maakt de Vlaamse overheid 300.000 euro vrij. De komende drie jaar is er ook geld voorzien voor onder andere de heraanleg van de Leernsesteenweg (N466) en de renovatie van de brug over het Schipdonkkanaal.

Het nieuw Geïntegreerd Investeringsplan (GIP) van Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) bevat nieuws voor de mobiliteit in Deinze en Nevele. “Dit investeringsplan voorziet financiële middelen in openbare werken voor de periode 2019-2021", laat Peter Broeren, voorzitter van de Deinse N-VA-fractie weten.

“Naast de reeds gekende investeringen in de heraanleg van de Leernsesteenweg, het onderhoud van de brug over de Leie en andere structurele onderhoudswerken, fietspadenprojecten en schoolomgeving worden er ook middelen toegekend voor de stationsomgeving. Ook de noodzakelijk renovatie van de Tolpoortbrug is opgenomen in het plan voor een bedrag van 300.000 euro. Deze werken zijn voorzien voor 2021. In het investeringsplan lezen we dat ook Nevele financiële ondersteuning krijgt voor het fietspadenproject in de Damstraat en de renovatie van Hansbekebrug. De uitvoering van de omlegging in Hansbeke is voorzien in 2020 en daarvoor wordt 1,7 miljoen euro uitgetrokken.”

“Het valt op dat er voor de periode tot en met 2021 niets voorzien is voor de uitvoering van het mobiliteitsplan van Deinze”, zegt gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA). “Vlaanderen trekt geen middelen uit voor acties uit het mobiliteitsplan zoals de aanleg van de ringweg. Onze fractie blijft sceptisch over dit plan. Je kan zoveel plannen maken als je wil, maar die moeten ook getuigen van budgettaire inpasbaarheid. En daar bestaan nog te veel twijfels over. Niet alleen bij ons, maar ook in Vlaanderen.”

“Er wordt wel degelijk geïnvesteerd in het mobiliteitsplan”, reageert schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). “Er is sowieso geld voorzien voor werken op de N466, N409 en N437, er is geld voorzien voor de aanleg van fietssnelwegen en er is geld voorzien voor de fietsbrug over de Volhardingslaan. Men mag er ook niet van uitgaan dat de ring er al zal zijn in 2021. Zeker niet gezien de procedure die moet gevolgd worden om een vergunning aan te vragen.”