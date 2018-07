Tolpoortbrug (en al wie haar oversteekt) krijgt afkoeling 26 juli 2018

02u40 0

Ook de Tolpoortbrug in Deinze heeft last van de warmte. Al drie dagen wordt ze nat gespoten. Fietsers en voetgangers kunnen daarbij ook even genieten van een koude douche. "Maandagnamiddag was het ijzer in de brug uitgezet door de warmte. Hierdoor kon de brug niet meer omhoog om boten door te laten", zegt brugwachter Nathalie Deschans. "De voorbije dagen werd de brug preventief gekoeld. Dit zal nog blijven gebeuren zolang deze temperaturen aanhouden. Waterverspilling? Het is water uit de Leie dat terug in de rivier stroomt." (ASD)