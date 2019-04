Toerisme Leiestreek geeft startschot van toeristisch seizoen: “Bierfietsroutes langs de Leie” Anthony Statius

03 april 2019

08u16 0 Deinze De steden en gemeenten van de Leiestreek hebben op dinsdag 2 april in Deinze het startschot gegeven voor het toeristische seizoen. “Dit jaar zetten we het thema bier in de kijker met onder andere vier nieuwe fietsroutes en verder zijn er opnieuw gezinsvriendelijke zoektochten, de Kunstzomer Leiestreek en zomerse boottochten”, zegt voorzitter Claude Croes.

Toerisme Leiestreek pakt dit jaar uit met de nieuwe pocket ‘Bier in de Leiestreek’. Deze publicatie bevat vier fietsroutes die starten in Izegem, Waregem, Deinze en Gent. Zo start de route van Deinze bij brouwerij Sint Canarus in Gottem en met de Leie als achtergrond ontdek je de leukste bieradresjes in Dentergem, Oostrozebeke, Meulebeke, Ingelmunster, Wielsbeke en Zulte.

“Een andere nieuwigheid is de fietsboot, die de eerste zondag van augustus en september de Leie afvaart”, zegt Claude Croes. “Iedereen kan voor 5 euro zijn of haar fiets meenemen op de boot en gelijk waar afstappen. Verder zijn er gezinszoektochten, de Kunstzomer Leiestreek, waarbij een dertigtal kunstenaars hun werken tentoonstellen en tenslotte brengen we het nieuwe inspiratiemagazine ‘Quality Time in de Leiestreek’ uit. Dit magazine heeft tips op maat voor koppels, gezinnen en vriendengroepen.”

De nieuwe brochures zijn verkrijgbaar bij de diensten voor toerisme in de Leiestreek. Meer info via www.toerisme-leiestreek.be.