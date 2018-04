Toek laat jong en oud eigen talenten ontdekken 10 april 2018

Ergotherapeute Petra Depoorter (44) organiseert tot augustus creatieve workshops voor kinderen en volwassen in haar pop-upatelier 'Toek' in het voormalige Interieur Van Kerkhove aan het station. "Toek staat voor Talenten Ontdekken Ervaren en Koesteren, maar ook de woorden 'toekomst' en 'toekomen' vind je erin terug. We nemen onze talenten al te vaak vanzelfsprekend, terwijl we er net fier op moeten zijn."





Info en nschrijvingen via hallo@toek.be en www.facebook.com/ToekWorkshops. (ASD)