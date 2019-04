Tijd om te genieten: TIME is nieuw tweedaags evenement ten voordele van Kinderkankerfonds Dansstudio KaDanz, Parents For Mozaïek en Deinze Winkelstad organiseren op zaterdag 27 en zondag 28 april activiteiten op vier locaties in stadscentrum Anthony Statius

02 april 2019

11u48 0 Deinze Dansstudio KaDanz, Parents For Mozaïek en Deinze Winkelstad organiseren op zaterdag 27 en zondag 28 april het tweedaagse evenement TIME. De festiviteiten vinden plaats op vier locaties in het stadscentrum en d e opbrengst gaat volledig naar het Kinderkankerfonds. “TIME heeft een dubbele boodschap: maak tijd voor elkaar en voor jezelf, maar sta ook eens stil bij mensen die ziek zijn. Voor hen kan de tijd heel traag of net heel snel gaan”, zeggen initiatiefnemers Karen Houthooft en Laurence Hauttekeete.

In 2017 organiseerden Karen Houthooft van Dansstudio KaDanz en Laurence Hauttekeete, voorzitter van oudervereniging Parents For Mozaïek, het dansevenement Dancer Against Cancer ten voordele van het Kinderkankerfonds. Dit jaar staan ze er terug met TIME en hierbij krijgen ze de hulp van de vzw Deinze Winkelstad en heel wat lokale handelaars.

“Terwijl Dancer Against Cancer draaide rond dansen, gaan we met TIME veel breder zodat we nog meer mensen kunnen bereiken”, zegt Karen Houthooft. “In het weekend van 27 en 28 april vragen we om tijd te nemen voor elkaar, voor familie, vrienden, het gezin of gewoon voor jezelf. De naam TIME heeft ook nog andere betekenissen. Zo kan tijd zeer variabel zijn, zeker als men ziek is. Voor iemand die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, kan tijd aanvoelen als een begrensd begrip; er is veel te weinig tijd. Maar voor iemand die een behandeling tegen kanker krijgt, kan de tijd verschrikkelijk langzaam gaan. Minuten kunnen wel uren lijken in de wachtzaal van de dokter. Alle activiteiten hebben dan ook te maken met de tijd en de opbrengst wordt bewust gekoppeld aan het Kinderkankerfonds.”

Beweging

“Op zaterdag- en zondagnamiddag kan je doorlopend op het Sint-Poppoplein terecht voor een hapje en een drankje, in combinatie met wat beweging”, zegt Laurence Hauttekeete. “Kinderen of volwassenen, dat maakt niet uit. Je bent nooit te jong of te oud om wat eerste breakdance- en hiphopmoves te leren. Kinderen kunnen zich die dag ook uitleven op de springkastelen of dansen op de beats van de kinder-DJ. We bieden al deze activiteiten gratis aan, maar een vrije bijdrage ten voordele van het Kinderkankerfonds is natuurlijk altijd welkom. Of steun ons door even te genieten van een hapje en drankje. Met medewerking van de dames van Markant en verschillende sponsors bieden we heel wat lekkers aan.”

Dansende etalages

Verder zijn er op zaterdag bij 37 Deinse handelaars van 10 tot 18 uur doorlopend dansende etalages van Living Art te zien. “Via een jukeboxsysteem kan je mits een vrije bijdrage een etalage tot leven wekken en genieten van een act van dansers, muzikanten, zangers of voorlezers”, zegt Karen. “Verder is er om 14.30 uur het kinderkoor Kallikids op het Sint-Poppoplein, gevolgd door Reginald en de BosBeesten. Op zondag is er van 10.30 tot 12 uur yoga met Evy Gruyaert en kinderyoga met YogaVé in het mudel. Tussen 14 en 18 uur kan je in het Saveryspand terecht voor een sessie pixel painting met Jesse Van Gompel en in Museum Fonds De Smet is er hairstyling door Crealief en een fotoshoot door Jeroen Roozendaal. In de namiddag zijn er optredens van Mise*En*Scene en Bunker.”

Meer info via www.timedeinze.be en time.deinze@gmail.com.