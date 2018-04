Tien nieuwe appartementen naast oude stadhuis 05 april 2018

02u51 0 Deinze De vier gebouwen naast het oude stadhuis op de Markt maken plaats voor tien nieuwe appartementen en minstens twee handelszaken. Er komt ook een onderdoorgang naar de achterliggende site. De werken starten in juni.

De huisnummers 13, 15, 17 en 19 op de Markt van Deinze maken plaats voor nieuwe appartementen. De gebouwen van het vroegere café De Klok en Fantuzzi, de pitazaak Ramses, Ago Interim en het woonhuis van Pierre Vandercruyssen, daterend van de jaren 20, worden nog voor het bouwverlof afgebroken. In het najaar start ontwikkelaar Askotec met de bouw van tien nieuwe appartementen, ontworpen door architectenbureau Bollez P,T &M.





"De appartementen worden in twee fases opgericht tussen het oude stadhuis en de kerk", zegt architecte Manon Bollez. "In een eerste fase komen er vijf appartementen met twee slaapkamers en een penthouse met drie slaapkamers. Het tweede deel gaat om drie appartementen met drie slaapkamers, met daarboven nog een penthouse. Onderaan is er plaats voor minstens twee handelszaken. De appartementen zijn toegankelijk vanuit de Kaaistraat en er zijn plannen om het achterliggende gebied, waaronder de patio van het vroegere stadhuis volledig te ontsluiten. Zo krijgen de appartementen zicht op een achterliggende stadstuin."





