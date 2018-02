Tien bestuurders positief 27 februari 2018

02u48 0

De politie Deinze-Zulte heeft zaterdagnacht tien bestuurders betrapt die onder invloed waren van alcohol of drugs. Zij zullen zich allemaal voor de politierechter moeten verantwoorden. In totaal controleerde de politie 189 bestuurders. Een fietser kreeg een proces-verbaal van waarschuwing omdat de fietsverlichting niet in orde was. Voorts schreef de politie twee boetes uit voor een bestuurder die zijn gordel niet droeg en voor een andere bestuurder die het stopbord negeerde. (JEW)