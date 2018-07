Tien ANPR-camera's bewaken carpoolparking 27 juli 2018

02u27 0 Deinze De gemeente Nevele heeft tien ANPR-camera's geïnstalleerd in de omgeving van de carpoolparking aan de E40. "Deze slimme camera's met nummerplaatherkenning sluiten aan op het netwerk van de zeven camera's die al in Deinze staan. Op termijn komen er op iedere invalsweg van de fusiestad", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V).

De politie ziet u al een tijdje op gewestwegen in Deinze, maar nu ook op grondgebied van toekomstige fusiepartner Nevele. Het gemeentebestuur investeerde 197.000 euro in tien ANPR-camera's.





"Deze camera's dekken het volledige op- en afrittencomplex van de E40", zegt korpschef Geert Van Hoecke van Lowazone. "Zo staan er camera's op de nieuwe carpoolparking, maar ook in de Nevelestraat, de Rostraat, de Daelestraat en de Biebuyckstraat. Geen enkel voertuig kan passeren zonder dat we het gezien hebben. Deze camera's met nummerplaatherkenning zijn belangrijk voor de 'hits' of 'reads' op heterdaad. Bijvoorbeeld wanneer een gestolen voertuig onder het oog van de camera komt, wordt dit onmiddellijk gesignaleerd. Daarnaast zijn de camerabeelden ook een hulpmiddel achteraf, wanneer er bijvoorbeeld een inbraak gebeurd is."





"De camera's sluiten aan op het netwerk dat al aanwezig is in de politiezone Deinze-Zulte," zegt burgemeester Johan Cornelis. "Daar staan al zeven camera's op de belangrijkste toegangswegen. Op termijn komen er camera's op alle invalswegen van de toekomstige fusiestad."





