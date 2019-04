Tieltsesteenweg (N35) krijgt eindelijk veilige fietspaden, werken beginnen in 2021 Anthony Statius

04 april 2019

17u32 3 Deinze Er komt eindelijk schot in de zaak rond de nieuwe fietspaden langs de Tieltsesteenweg (N35). De onteigeningsprocedure is zo goed als rond en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hoopt in 2021 te kunnen beginnen met de werken. “De buurtbewoners zijn al lang vragende partij, want nu is het hier levensgevaarlijk voor fietsers”, zegt gemeenteraadslid Stephanie Debeurme (CD&V), die langs de gewestweg woont.

Er is al lang sprake van vrijliggende fietspaden langs de Tieltsesteenweg (N35), maar in 2021 zouden de werken dan eindelijk beginnen. Het gaat om het stuk tussen het kruispunt aan de Kouter en de provinciegrens, dat is ongeveer zes kilometer lang. De buurtbewoners kijken er alleszins reikhalzend naar uit, want de drukke gewestweg is nu niet veilig voor fietsers. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur, maar heel wat bestuurders hebben de neiging om het gaspedaal wat dieper in te duwen. De politie van de zone Deinze-Zulte-Lievegem voert er regelmatig snelheidscontroles uit en zo werd er in februari nog een snelheidsduivel betrapt die met 142 kilometer per uur over de gewestweg scheurde.

Te snel rijden

“Als ik mij aan de snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur houd, dan steekt iedereen mij voorbij”, zegt buurtbewoner Wout De Poortere. “Deze baan nodigt uit om snel te rijden en voor de fietsers is dit absoluut niet veilig. Het huidige fietspad, als je het al een fietspad kan noemen, is veel te smal en wordt ook amper gebruikt. Wanneer er twee vrachtwagens elkaar kruisen, moeten die sowieso uitwijken op het fietspad en dat levert levensgevaarlijke situaties op.” Gemeenteraadslid Stephanie Debeurme, die al 35 jaar langs de gewestweg woont, is blij dat er eindelijk schot in de zaak komt. “Mijn ouders wonen hier al van in het jaar 1972 en men spreekt al jaren van een veilig fietspad”, zegt Stephanie. “Met de weinige bewoners die langs deze drukke baan leven zijn wel al lang vragende partij voor veilige fietspaden. Ik durf hier zelf amper te fietsen, laat staan dat ik met een gerust hart mijn kindjes naar school laat vertrekken met de fiets.”

“De stad is al lang vragende partij voor veilige fietspaden langs deze gewestweg”, zegt mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V). “In 2010 werd de onteigeningsprocedure opgestart en we zijn nu bijna tien jaar verder. Voor de fietsers komende van de deelgemeenten Grammene, Gottem en Wontergem is dit een goede zaak: de N35 is de hoofdverbinding tussen de stad en deze dorpen en de fietser kiest altijd graag de kortste weg.”

Twee jaar werken

“Nu de onteigeningsprocedure bijna rond is, komt het dossier in een stroomversnelling”, zegt Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Binnenkort wordt een rioleringsstudie opgestart en we hopen in 2021 het project te kunnen aanbesteden en uitvoeren. De werken zullen ongeveer twee jaar duren. Er wordt ook rekening gehouden met het probleem van te hoge snelheden. De belangrijkste maatregel is dat de rijweg versmald wordt en dit nieuwe ‘wegbeeld’ zal al minder uitnodigen tot snel rijden. Aan de kruispunten met de Vlasstraat, Westaarde/Kauwestraat, Lammekensstraat en Dentergemstraat komen er verhoogde eilandjes met afslagstroken om links af te slaan. Ook dat heeft een snelheidsremmend effect.”