Thuiszorgwinkel verhuist naar Deinze KoopCenter 17 juli 2018

02u27 0 Deinze De Thuiszorgwinkel verhuist eind augustus van de Markt naar het voormalige Shoe Discount in het Deinze KoopCenter in de Karel Picquélaan. Dat laat Patrick Piens, eigenaar van Deinze KoopCenter weten.

De Thuiszorgwinkel van Deinze breidt uit op een nieuwe locatie. Winkelverantwoordelijke Lies Bauwens installeert zich eind augustus in het voormalige pand van Shoe Discount.





"Ons gamma bestaat uit een brede waaier aan producten voor meer comfort in huis", zegt Bauwens. We verhogen de mobiele vrijheid van onze klanten met aangepaste fietsen, rolstoelen of scooters. We hebben specialisten in incontinentiezorg en stoma, maar bieden ook oplossingen bij gehoorverlies. In onze nieuwe winkel van 777 vierkante meter zullen onze klanten zich snel thuis voelen. Een kop koffie staat altijd klaar en in onze cockpits kunnen onze productspecialisten en bandagisten met onze klanten samenzitten en al hun vragen beantwoorden. Aan de demotafels is het mogelijk om hulpmiddelen en producten uit te testen. De ligging is ideaal: vlot bereikbaar en het ligt dicht bij het Sint-Vincentiusziekenhuis." (ASD)