Theo Francken komt op 2 april naar De Rekkelinge Anthony Statius

11 maart 2019

16u17 5 Deinze N-VA Deinze haalt op dinsdag 2 april de populaire politicus Theo Francken naar Deinze. Francken zal om 19.30 uur zijn beleid toelichten in zaal De Rekkelinge in de D. Delcroixstraat.

“Asiel, migratie, integratie en inburgering zijn belangrijke thema’s die de burgers echt bezighouden”, zegt Vlaams parlementslid en Deins gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA). “We kunnen niemand beter dan Theo Francken naar Deinze halen om over deze thema’s te praten en de actuele uitdagingen rond asiel en migratie toe te lichten. Theo Francken zal zijn beleid gedurende anderhalf uur bespreken en het verschil met dat van zijn voorgangers en opvolgster verduidelijken. U kan op het evenement ook zijn boek ‘Continent zonder grens’ aankopen en laten signeren.”

De deuren gaan open om 19 uur en de toegang is gratis. Meer info via sabine.vermeulen@n-va.be of 0474/87.53.97.