Theatergroep Vooruit speelt Orpheus Anthony Statius

16 januari 2019

12u59 0 Deinze Theatergroep Vooruit start het nieuwe jaar met het toneelstuk Orpheus. De première vindt plaats op zaterdag 19 januari om 20 uur in zaal Palace op de Markt.

Het bekende mythische liefdesverhaal Orpheus en Eurydice inspireert al eeuwenlang tal van grote kunstenaars en had al prachtige verhalen, schilderijen, beelden en opera’s als resultaat. Ook theatergroep Vooruit ging ermee aan de slag. De Deinse toneelvereniging brengt echter niet het klassieke verhaal, maar wel de gebeurtenissen van ‘een’ Orpheus gezien door de bril van Tennessee Wiliams. Het verhaal speelt zich af in een fictieve, harde wereld waar geen plaats is voor ‘vremde’. De regie is in handen van Koen De Ruyck en de cast bestaat uit Gust Bilcke, Silvie Detavernier, Kurt De Schepper, Eva Germeys, Raymond Haerens, John Lammertijn, Hilde Schoors, Veerle Schoors, Eline Vanlerberghe, Jesse Van Gompel, Timothy Van Wonterghem, Debora Verzele, Judith Verzele en Marleen Wallaert.

Er zijn voorstellingen op zaterdag 19 januari, vrijdag 25 januari, zaterdag 26 januari en op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari, telkens om 20 uur. Tickets kan je bestellen via https://www.vooruit-tickets-online.be/.