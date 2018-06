The Philo verdwenen van de Markt 25 juni 2018

Café The Philo ligt volledig tegen de vlakte. Waar eens het levendige café stond, gaapt voorlopig een gat op de Markt, maar dit wordt binnenkort opgevuld door een appartementsgebouw met een overdekte en verlichte voetgangerstunnel naar de RAC-parking en het Kaandelpark.





Horecazaak The Philo de voorbije dagen gesloopt en dit weekend was het gebouw volledig verdwenen. Wie nu vanop de Markt door de opening kijkt kan de RAC-parking zien liggen en deze doorsteek is dan ook de reden van het verdwijnen van het café. De stad Deinze verkocht het pand aan vorig jaar voor 650.000 euro aan vastgoedmakelaar Deinze Onze Thuis met als voorwaarde dat er een publieke doorgang komt. Deze doorsteek zal 3 meter breed en 3,5 meter hoog zijn. Er komt een glazen luifel, het wandelpad zal verlicht zijn en er komt een kunstwerk. Op het gelijkvloers is een winkelpand van 80 vierkante meter met tuin en terras voorzien. De nieuwe residentie zou klaar zijn in 2019. (ASD) Foto ASD