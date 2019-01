The Handles serveren lunch en demonstraties Anthony Statius

28 januari 2019

11u15 0

De ropeskippers van The Handles organiseren op zondag 3 februari hun jaarlijks eetfestijn in de Brielpoort in Deinze. Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur.

“We raken niet aan het succesvolle recept van de vorige jaren”, zegt Lana Van Speybrouck. “Er is opnieuw lekker eten gevolgd door demonstraties van al onze skippers. De inschrijvingen voor het eetfestijn zijn begonnen en gebeuren via onze website. Er is nog steeds de keuze tussen côte à l’os, zalm en Ardeens gebraad en voor de kindjes zijn er balletjes in tomatensaus of frikandel met frietjes.”

Meer info via de Facebookpagina en de website www.thehandles.be.