The Bony King Of Nowhere te gast bij Arscene Anthony Statius

01 april 2019

14u29 0 Deinze The Bony King of Nowhere stelt op dinsdag 2 april het nieuwe album ‘Silent Days’ voor tijdens een try-out bij Arscene in Hansbeke.

The Bony King of Nowhere is terug met het nieuwe album Silent Days. In 2009 debuteerde de Gentse songschrijver Bram Vanparys met zijn geprezen langspeler ‘Alas My Love’. Na zijn vierde, americana-getint album ‘Wild Flowers’ (2015), liet Bram zijn gitaren maandenlang zwijgzaam aan de muur hangen. Om hernieuwde begeestering te vinden, trok hij voor een jaar naar een sobere caravan in de Vlaamse Ardennen.

Dankzij die maanden van muzikaal zoeken en experimenteren licht in ‘Silent Days’ een andere kant van The Bony King of Nowhere op: avontuurlijker, opener en meer eigen. Iedereen is welkom om 20 uur bij Arscene in de Reibroekstraat 37 in Hansbeke. Tickets kosten 12 euro en wie werkzoekend of jonger dan 25 jaar is, betaalt 9 euro. Meer info via www.arscene.be.