Ter land en te water: Vrijwilligers ruimen zwerfvuil op de oevers van de Leie Anthony Statius

23 maart 2019

17u05 4 Deinze De oevers van de Leie tussen Astene en Deinze liggen vol zwerfvuil en een groep inwoners die het niet meer kon aanzien ging zaterdag ter land en te water om alles om te ruimen. Op een paar uur tijd vulden de vrijwilligers een vijftigtal vuilniszakken en deze werden op het Sint-Poppoplein gezet, om maandag opgehaald te worden.

Er is een nieuwe groep vrijwilligers die de Leiestad proper houdt. Astenaar Geert De Kokere richtte de Facebookgroep ‘sluikafval in Deinze en het Land van Nevele’ op en samen met Clean Deinze en de vzw Historische Vaartuigen aan Astene Sas organiseerde Geert een eerste gezamenlijke zwerfvuilactie.

“Ik ga graag wandelen en omdat ik het afval langs de weg niet meer kon aanzien, ben ik drie jaar geleden begonnen met onderweg alles op te ruimen”, zegt Geert. “Om de twee weken ruim ik het volledige traject tussen Astene en Deinze op langs de spoorweg en langs de Leie op. Voor deze eerste gezamenlijke actie waren we in totaal met zestien vrijwilligers. Een groep ruimde al het afval langs het jaagpad op en dankzij Wim Dierickx van het Sashuis in Astene beschikten we ook over drie sloepjes om het drijvende afval uit het water te vissen.”

“Ik ben verschoten van wat we allemaal hebben gevonden", zegt Wim. “We zijn zaterdagochtend om 10 uur gestart en om 14.30 uur hadden we een vijftigtal vuilniszakken gevuld, enkel op het stuk tussen Astene Sas en het centrum van Deinze. We hebben alles gedeponeerd op het Sint-Poppoplein en de stad zal de zakken maandag komen ophalen.”