Tennisclub boomt: 200 extra leden in jaar UITBATERS BREIDEN UIT MET PADEL, SHOP EN TWEE GRAVELTERREINEN ANTHONY STATIUS

13 april 2018

02u41 0 Deinze De Koninklijke Deinze Tennis Club in de Kouterlosstraat heeft een metamorfose ondergaan. Het clublokaal werd vernieuwd, er kwamen twee overdekte gravelterreinen bij en dit weekend geeft de club een introductie padel op twee gloednieuwe terreinen. In een jaar tijd is het aantal leden er gestegen van 160 naar 360 leden.

Eind 2016 beloofden Ief Nollet en Bastiaan De Waele om de toen wat slabakkende Koninklijke Deinze Tennis Club (KDTC) aan de Kouterlosstraat te laten groeien van 160 naar 500 leden. Intussen is het aantal leden al meer dan verdubbeld. Er zijn momenteel 360 sporters ingeschreven. Ook op sportief vlak neemt het succes toe, want het clubteam stootte door naar eerste nationale. Om de toestroom aan nieuwe tennissers op te vangen investeerde de club in extra speelvelden.





"Er kwamen twee terreinen in gravel bij. Deze zijn overdekt met een opblaasbare koepel", zegt Ief Nollet.





Initiatieweekend

"Op die manier beschikken we in de koude wintermaanden niet over een, maar over drie binnenterreinen. De vier tennisterreinen buiten blijven behouden. Daarnaast werden twee openlucht padelterreinen aangelegd. Voor wie padel nog niet kent: deze sport ontstond in Mexcio en is zeer populair in Spanje. Vijf jaar geleden is het naar ons land overgewaaid en sinds Padel by Tennis Vlaanderen er zich achter gezet heeft, is de sport aan een stevige opmars bezig. Padel kan je omschrijven als een mix tussen tennis en squash, die vooral met vier spelers wordt beoefend, dus twee tegen twee. Je slaat met een carbon racket de bal over het net en zolang de bal eerst de grond raakt en dan pas een van de wanden blijft deze in het spel. Dit zorgt voor langere rally's dan bij tennis. Op zaterdag 14 en zondag 15 april nodigen we iedereen uit om eens te komen proberen en de rest van de maand kan je gratis een spelletje padel uitproberen. Op zondag 6 mei geven we gratis initiatielessen. Om de sport nog meer te promoten werken we op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag ook samen met de stedelijke sportdienst."





Samenwerking met scholen

"Onze ambitie blijft om tegen volgende zomer te groeien naar 500 leden. We hebben ondertussen het clublokaal opgeknapt, we legden twee petanqueterreinen aan in de tuin en Pieterjan De Milt opende een tennisshop op het terrein. Samen met de omliggende basisscholen organiseren we tien weken langs afterschool fun op vrijdag van 16 tot 18 uur. De eerste drie leerjaren mogen dan gratis komen proeven van onze club met een spelletje tennis of padel", besluit Ief.





Info: www.kdtc.be.