Teamadventure organiseert interactieve paaszoektocht Anthony Statius

08 april 2019

14u29 2 Deinze Teamadventure organiseert o p maandag 22 april een interactieve paaszoektocht in De Brielmeersen. “We zien het als een grote extra troef dat je het zowel met het gezin, met enkele vrienden of met een hele familie samen kan doen”, zegt organisator Daan Boydens.

Het grote paashaasraadsel van Teamadventure vindt plaats op paasmaandag. Deelnemers hebben de keuze uit twee verschillende formules. De ‘paas-haast-je’-formule kan je aanvatten tussen 9 en 10 uur en na een pannenkoek met warme choco of koffie wordt iedereen in e Brielmeersen gestuurd voor een interactieve paaszoektocht. De ‘paas-vermaak-je’-formule gaat om 11 uur van start en hierbij kunnen ouders genieten van een aperitief, borrelnootjes en een streepje muziek. De kinderen kunnen zich op hun beurt uitleven in het lasershootbos en op het avonturenparcours met allerlei activiteiten, onder leiding van Teamadventure-monitoren. Je kan ook beide formules combineren.

Kinderen tot 6 jaar kunnen om 11.30 uuru gratis paaseieren komen rapen op een afgebakend gebied. Inschrijven is verplicht en kan eenvoudig via deze website: https://www.wicket.be/teamadventure/paasavontuur-brielmeersen . Deelnemers worden verwacht op het provinciaal domein De Brielmeersen.