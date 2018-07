Te heet voor oliebollen? Niet voor deze senioren 25 juli 2018

Te warm voor hete oliebollen? Niet in de Deinse rusthuizen. Daar krijgen de bewoners tijdens de Deinse Feesten een zakje oliebollen. En of ze smaakten.





Om ook de bewoners van de Deinse woonzorgcentra te laten meegenieten van de kermis, worden er traditiegetrouw na het eerste feestweekend gratis oliebollen uitgedeeld. Johnny en Ania van Frituur Booghs, Sharon en Charis van kermisgastronomie Bultinck, Jeannine van hamburgerkraam Bertrand en Ronny van schietkraam Derieuw trotseerden gisteren de hete temperaturen en sloegen aan het oliebollen bakken. Ook in rusthuis Sint-Jozef werden oliebollen uitgedeeld. "Of het niet te warm is? Liever te warm, dan te koud en op mijn leeftijd heb je niet snel te warm", zegt Hilda Maertens, die van haar oliebollen genoot. (ASD)