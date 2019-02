TB.Jaimie lanceert zangcarrière in stamcafé New Derby Anthony Statius

20 februari 2019

12u45 0 Deinze Deinzenaar Thierry Brusseel, vanaf nu bekend onder zijn artiestennaam TB.Jaimie, stelt op dinsdag 26 februari zijn eerste single voor in café New Derby in de Gaversesteenweg. “Hiermee geef ik het officiële startschot van mijn zangcarrière”, zegt Thierry.

Zingen doet TB.Jaimie al zijn ganse leven, maar hij wil vanaf nu meer mensen bereiken dan op familiefeesten en privé-evenementen. De 41-jarige Deinzenaar, die sinds kort in Maria-Aalter woont, tekende een driejarig platencontract bij Top C Records van manager/producer Patrick Doggen en op dinsdag 26 februari stelt hij zijn eerste single en videoclip voor.

“Iedereen is welkom om 14 uur in café New Derby in Deinze”, zegt Thierry. “Ik doe de voorstelling bewust daar omdat die mensen mij vaak hebben gesteund de voorbije jaren. De titel van mijn eerste single blijft nog geheim tot op de voorstelling.”

“Ik heb een breed repertoire, van Tom Jones, André Hazes en Lee Towers tot Elvis Presley en Robbie Williams. Voorlopig doe ik enkel covers, maar later wil ik graag ook eigen liedjes opnemen. Zingen zit bij ons in de genen. Zo is mijn grootvader Fritz Verbrugge geen onbekende naam in de streek en ook mijn drie kinderen doen het graag. Zo zingt mijn jongste dochter Emelie backing vocals op mijn eerste single. Mijn artiestennaam TB.Jaimie verwijst ook naar mijn kinderen Jennifer, Jeremy en Emelie en mijn stiefdochter Aimy.”

TB.Jaimie geeft op 8 maart zijn eerste volledige show in Abilux in Antwerpen. Op 6 juli staat hij terug in The New Derby in Deinze. Meer info via www.topcrecords.com.