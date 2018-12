Tarzan vervangt Een kleine prins in zaal Palace Anthony Statius

28 december 2018

De cultuurdienst en speelpleinwerking Doekeewa organiseren op vrijdag 28 december de familievoorstelling ‘Tarzan’ in zaal Palace. Deze voorstelling vervangt ‘Een kleine prins’, want door een brand waarbij alle decors verloren zijn gegaan, moest het gezelschap ‘Tweelicht & Zoon’ deze noodgedwongen annuleren. Wie reeds tickets heeft gekocht voor deze voorstelling, kan de tickets ofwel gebruiken voor de voorstelling ‘Tarzan’ ofwel een terugbetaling vragen.

Ila van der Pouw, veelvuldig internationaal bekroond theatermaakster en meester-poppenspeelster, speelt na het grote succes van Roald Dahl’s ‘De Grote Vriendelijke Reus’ nu opnieuw een imponerende, tijdloze klassieker: Tarzan. Het is een voorstelling over wie je bent, waar je thuis hoort maar bovenal over de moed om voor jezelf te kiezen. De show is bedoeld voor kinderen van zeven tot twaalf jaar en hun familie.

De voorstelling start om 15.30 uur in zaal Palace op de Markt in Deinze. Een ticket kost 3 euro en 8 euro voor een namiddag speelplein Doekeewa gecombineerd met de voorstelling. Meer info en reserveren via 09/381.68.50 of jeugd@deinze.be .