Tanneke Sconyncx leeft verder in detectiveroman van Joke De Meyer “De inspiratiebron van Tanneke droogt nooit op” Anthony Statius

27 november 2018

16u31 0 Deinze De legende van Tanneke Sconynx blijft verder leven. Na de lancering van de tweede Tanneke Gin, kom de heks van Gottem terug in boekvorm. “De Tieltse schrijfster Joke De Meyer was zodanig betoverd door het waargebeurde verhaal, dat ze er een boek over schreef”, zegt Filip Van Meenen van Comité Sint-Elooi Gottem. Op zaterdag 22 december is er het kerstconcert Tanneke Xmas Cocktail in de kerk.

Het verhaal van de heks van Gottem is ondertussen gekend. Rond het jaar 1602, de periode van de godsdienstoorlogen en heksenprocessen was er een vrouw Anna De Coninck - later Tanneke Sconyncx genoemd - die leefde op een boerderij in het kleine dorpje Gottem. De plaatselijke baljuw maakte avances maar had het ook op haar erf gemunt. Zij weigerde echter om hierop in te gaan en dat kwam haar duur te staan. Eerst werd Tanneke veroordeeld tijdens een schijnproces, daarna opgesloten in een kerker onder het belfort van Tielt, waar zij werd doodgemarteld. Tenslotte werd haar lichaam in een anonieme put gegooid in Gottem. Deze heksenput bestaat nog steeds. Deze waargebeurde feiten werden ondertussen al tweemaal uitgebeeld in druk bijgewoonde evocaties in Gottem, met Tannekes rechtstreekse afstammelinge Charlene Van der Meulen in de hoofdrol. Na de tweede evocatie bracht het Comité Sint-Elooi Tanneke Original op de markt, een gastronomische gin gestookt met 25 authentieke kruiden uit de omgeving van Gottem en deze zomer werd een tweede gin gelanceerd, de Tanneke Fructus.

“Maar hiermee is het verhaal van Tanneke nog niet ten einde”, zegt Filip Van Meenen. “We hebben de Tieltse schrijfster Joke De Meyer gecontacteerd om het verhaal te verwerken in een boek. Het resultaat is ‘Moordende zin in Tanneke Gin, een spannende detectiveroman die zich afspeelt op en rond plaatsen die allemaal echt bestaan. Het verhaal gaat over de politiecommissaris van Tielt, wiens zoon wordt vermoord. De moord is nogal middeleeuws geïnspireerd en aangezien de commissaris betrokken partij is, laat hij twee speurders uit Gent komen om de zaak te onderzoeken. Gaandeweg wordt het verhaal verweven met de legende van Tanneke. Er duiken ook figuren op die nog echt bestaan of die echt bestaan hebben en de lezer komt heel wat te weten over de streek rond Tielt, Grammene en Gottem. Het is een spannend, maar luchtig boek, doorspekt met humor en het kent een zeer verrassend einde. Het boek kost 20 euro en is te koop in de boekenhandel of online. Meer info via de Facebookpagina ‘Tanneke Gin’.”

“Maar de inspiratiebron van Tanneke droogt nooit op. In de toekomst zal er misschien een tijdelijk belevingsparcours komen rond markante plaatsen uit het leven van Tanneke of andere plaatsen vermeld in het detectiveverhaal en wie weet komt er misschien wel een Tanneke wandelpad of fietspad dat Gottem verbindt met Tielt”, besluit Filip.

Voor wie nu al niet genoeg kan krijgen van al deze hekserij organiseert het Comité Sint-Elooi op zaterdag 22 december de Tanneke Xmas Cocktail in de kerk van Gottem. “De Wouter Berlaen Band pur sang komt er samen optreden met de Antwerpse nachtegaal Tine Embrechts”, zegt Van Meenen. “Het concert start om 20.30 uur en een ticket kost 20 euro. Voor de liefhebbers is er een VIP-arrangement in zaal De Vlasschuur. Om 17.30 uur start een culinaire avond met een driegangenmenu van chef Carl Nulens. Deze menu bestaat uit een Tanneke gin tonic met hapjes, een hoofdgerecht, dessert en koffie en wijnen van wijndomein Familie Deroose. We sluiten af met het biertje Maagd Van Gottem van de Gottemse huisbrouwerij Sint-Canarus. De deelnemers krijgen een voorbehouden plaats vooraan in de kerk. Tickets voor een VIP-arrangement kosten 65 euro, dranken inbegrepen. Inschrijven kan via heksenpassie@hotmail.com.