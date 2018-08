Tanneke Gin krijgt fruitige tweelingzus 04 augustus 2018

02u29 0 Deinze De legende van Tanneke Sconyncx, beter bekend als de 'heks van Gottem', blijft verder leven in de vorm van gin. Naast de kruidige Tanneke Original is er nu de fruitige Tanneke Fructus met aardbei en blauwe bosbes.

"Er was veel vraag naar een nieuwe gin, die iets toegankelijker is", zegt Filip Van Meenen. "Samen met Bas en Hildegard Van Ostaden van The Bassets Craft Distillery uit Doomkerke hebben we gezocht naar een fruitige gin, zonder het kruidige en eigenzinnige karakter van de originele Tanneke Gin te verliezen. Het resultaat is Tanneke Fructus met een frisse toets van aardbei en een diepgaande smaak van blauwe bosbes."





Gisteren werd de nieuwe gin voorgesteld in AD Delhaize Deinze, waar hij vanaf nu ook te koop is, en ook Charlene Van der Meulen, de rechtstreekse afstammelinge van Tanneke Sconyncx kwam een glaasje mee proeven.





Anna De Coninck was een vrouw die ten onrechte van hekserij werd beschuldigd en in 1602 een gruwelijke dood stierf op de pijnbank van Tielt. In 1994 werd daar een beeld van de vrouw onthuld, maar Anna of Tanneke woonde haar hele leven in Gottem. Daar werd ze op 50-jarige leeftijd dan ook begraven naast een vijver, die sindsdien de 'heksenput' wordt genoemd.





Tanneke Gin kost 46,50 euro. Voor meer informatie: www.tannekegin.be. (ASD)