Tandemfietsen brengt 1.500 euro op voor de Warmste Week Anthony Statius

24 december 2018

12u14 0 Deinze Het initiatief “Bike2gether” van Astenaars Hendrik De Groote en Bart Vermaercke uit Astene heeft 1.500 euro opgebracht voor vzw Het Sneukelwiel. Maar liefst 25 tandems en 15 klassieke fietsen reden door weer en wind richting domein Puyebroeck in Wachtebeke.

“Ondanks het slechte weer zondag reden vele tientallen sportievelingen van Astene naar Wachtebeke”, zegt Bart Vermaercke. “Na een stevig ontbijt samen met de supporters in een volle zaal Ter Leie, startte de groep van 25 tandems en 15 klassieke fietsen onder een druiligere regen de tocht. De fietstocht liep langs de fietsostrade door het centrum van Gent via Oostakker naar Puyenbroek waar de Warmste Week van Studio Brussel haar tenten opslaat.”

“Het gekozen goede doel is vzw Het Sneukelwiel”, zegt Hendrik. “Deze vrijwilligers gaan wekelijks fietsen met aangepaste fietsen met mensen met een beperking. Bike2gether is gestart als een eenmalig initiatief. Momenteel werken we aan een plan om ook in de toekomst fietstochten te organiseren ter ondersteuning van initiatieven voor mensen met een beperking.”