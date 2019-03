Tachtig werknemers ruimen 1.800 liter zwerfvuil in De Prijkels Anthony Statius

22 maart 2019

14u37 0 Deinze Alweer een puik staaltje teamwork in bedrijventerrein De Prijkels in Deinze en Nazareth. Zo’n tachtig werknemers van een vijftiental bedrijven gingen vrijdagmiddag tijdens hun middagpauze zwerfvuil ruimen in hun buurt. De buit? 1.800 liter zwerfafval.

“De buit is beduidend minder dan tijdens onze eerste zwerfvuilactie in november vorig jaar”, zegt Nicolas Claus, werknemer bij Colruyt Group en een van de initiatiefnemers van het project. “Vorig jaar hebben we in hetzelfde gebied en binnen dezelfde tijdspanne van drie kwartier zo’n 2.500 liter geruimd. Dat het nu minder is, is een goed teken. Onze actie werkt ook sensibiliserend, want enkele bedrijven organiseren al maandelijks op eigen houtje een gelijkaardige actie.”

Na het zwerfvuil ruimen kregen alle vrijwilligers op de parking van Mistral Home een lunch aangeboden van Very Food Catering.