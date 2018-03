Syrische vluchtelingen vertellen 09 maart 2018

03u01 0

Auteur Jens De Rycke komt op vrijdag 9 maart om 20 uur vertellen over de oorlog in Syrië in de bibliotheekkelder. Ook komen vanavond enkele Syrische gezinnen uit Deinze getuigen over de situatie in hun thuisland.





"Jens is de auteur van het boek 'Het dagboek van granatan in Damascus'. Hij komt vertellen over de plaatsen in Syrië die hij heeft bezocht, over de mensen die hij heeft ontmoet en over hoe de oorlog er haar zware stempel heeft gedrukt", zegt Hugo Schaeck, voorzitter van de Vlaamse Vredesvereniging (VOS). "Ons bestuurslid Kurt Naert-Segaert bezocht de voorbije weken verschillende Syrische gezinnen uit Deinze. Wafaa Saad, een lerares keramiek uit Deinze en haar gezin komen ook vertellen."





Gratis toegang. (ASD)