Surfclub duikt al bibberend in put Florizoone van 3,5 graden 27 februari 2018

Windsurfing Deinze zette traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een ijsberenduik. Op zondag 28 januari doken De Vrienden van Vosselare Put en enkele leden van de surfclub het ijskoude water van surfput Florizoone in. Het bestuur van Windsurfing Deinze organiseerde eerst een ijsbrekerscup en daarna doken meer dan twintig ijsberen in het water. Met 3,5 graden Celsius was het anderhalve graad warmer dan vorig jaar. Na het zwemmen werden pizza's geserveerd en was er een optreden van Crêpe Brulée.





(ASD)