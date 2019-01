Suppers verzamelen 4.000 euro voor Children At Risk Anthony Statius

06 januari 2019

10u49 0 Deinze De vijfde editie van SUP4Life heeft 4.000 euro in het laatje gebracht. In het kader van de Warmste Week ging Windsurfing Deinze op zaterdag 22 december het water van de Gentse binnenstad op voor een suptocht en de opbrengst schonken ze aan de Deinse organisatie vzw Children At Risk.

Voor de vijfde editie van de actie SUP4Life koos Windsurfing Deinze, die het evenement al voor de vierde keer organiseert, voor de waterlopen van de Gentse binnenstad. Op zaterdag 22 december tekenden in totaal 96 deelnemers present.

“77 recreanten maakten de kleine tocht van 7 kilometer en 19 suppers namen deel aan de wedstrijdtocht van 10 kilometer”, zegt Charlien Boone van Windsurfing Deinze. “Ieder jaar kiezen we voor een ander goed doel dat gelinkt is aan Deinze en deze keer is dat de vzw Children At Risk van Ingrid Sys. Met de actie kunnen we een mooi bedrag van 4.000 euro schenken.”

De vzw Children At Risk zorgt voor de opvang van straatkinderen in een tehuis in Kolkata, India. “In januari start het schooljaar in India en dit bedrag kunnen we goed gebruiken voor onder andere de aankoop van schooluniformen en boeken”, zegt Ingrid. Meer info via www.childrenatrisk.be