Superhelden en Stormtroopers houden halt in VTI 07 mei 2018

02u30 0

De opendeurdag van VTI Deinze was weer een belevenis. De zelfgebouwde Batwing-replica lokte, net als de Star Wars X-wing starfighter vorig jaar, heel wat 'cosplayers' en bezoekers naar de technische school. Jong en oud kon er op de foto met Batman, Catwoman, Deadpool en Spiderman, maar natuurlijk ook met de Batwing die de VTI-leerlingen zelf hielpen bouwen. De opbrengst, in totaal zo'n 1.000 euro, gaat naar Make-a-Wish. De Batwing zal later ook te bewonderen zijn op onder andere Zoute Air Trophy in Knokke.





(ASD)