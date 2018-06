Subsidie voor twee Deinse erfgoedprojecten 08 juni 2018

02u44 0 Deinze De brochure voor Open Monumentendag Deinze en Nevele en het boek 'Adriaan Martens' en Henry van de Velde - Geneeskunst van de Leie' van Benoit Vandeputte worden allebei gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen.

De deputatie va Oost-Vlaanderen kent 69.515 euro toe aan negen erfgoedprojecten in de provincie. Twee van deze projecten die bijdragen tot de opwaardering van het onroerend erfgoed hebben betrekking tot Deinze. Zo krijgt het stadsbestuur een subsidie van 2.800 euro voor de brochure van de Open Monumentendag Deinze en Nevele. Op die dag krijgen de bezoekers een rondleiding op drie kasteelsites. De brochure dient enerzijds als leidraad voor de dag zelf en anderzijds stelt ze de deelnemer in staat omna afloop thuis de belangrijkste punten nog eens te bekijken.





Het tweede project dat een subsidie - van 3.000 euro - kreeg is het boek Adriaan Martens en Henry van de Velde - Geneeskunst aan de Leie van Benoit Vandeputte. In he boek wordt opmerkelijk erfgoed van een internationaal gerenommeerde architect in de kijker geplaatst. Buiten zijn woonplaats in Deinze, weten vandaag nog maar weinigen wie dokter Martens was en hoe hij als bouwheer samenwerkte met Henry Van de Velde. (ASD)