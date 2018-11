Studenten Wout (20) en Robin (21) openen unieke icebar tijdens tiendaags winterevenement voor goede doel “Zelfs de shotglazen zijn van ijs” Anthony Statius

29 november 2018

17u11 0 Deinze Wout Vermaercke (20) uit Deinze en Robin Vercaemer (20) uit Machelen openen vrijdagavond Ice’Kimo, een tien dagen durend evenement in de Opel-garage Dhont in Deinze. Als blikvanger is er de allereerste mobiele icebar, een ijskoude maar gezellige kamer gebouwd uit vijf ton ijs. “Iedere dag valt er wel iets te beleven, van live carving acts tot heerlijke hapjes. Alle opbrengst gaat naar het Fonds Jan Filliers”, zeggen Wout en Robin.

Wout Vermaercke en Robin Vercaemer zijn twee laatstejaarsstudenten event- en projectmanagement aan de Artevelde Hogeschool. Als afstudeerproject organiseert het duo Ice’Kimo, een tien dagen durend winters evenement in de Opel-garage Dhont langs de Gentsesteenweg (N43) in Deinze. Hierbij krijgen ze hulp van Jurgen Debaets van Sculpture World en Bart Basselier van Very Food Catering.

“Als afstudeerproject wilden we een evenement organiseren waar we zelf ook graag naartoe zouden komen”, zeggen Wout en Robin. “We wilden eerst een winterbar organiseren aan De Leerze in Petegem, maar helaas werd onze vergunningsaanvraag geweigerd. In onze zoektocht naar sponsors hebben we uiteindelijk met de Opel-garage nog een betere locatie gevonden. De vroegere werkplaats van 800 vierkante meter groot werd volledig aangekleed in een winters decor met drank- en eetkraampjes en gezellige zithoekjes. Maar als extraatje brengen wij de mobiele icebar van Sculpture World naar buiten. Deze icebar werd nog maar eenmalig gebruikt voor een privéfeest en wordt nu voor het eerst aan het brede publiek getoond. Het is bovendien de eerste mobiele icebar van België en die zal tien dagen lang te bezoeken zijn.”

“Deze bar is een omgebouwde koelcel die volledig werd omgetoverd tot een gezellige bar”, zegt Jurgen De Baets van Sculpture World. “De ruimte is 25 vierkante meter groot en er kunnen ongeveer twintig mensen tegelijk in. Zowel de toog, de tafels als de muren zijn gemaakt van ijsblokken, goed voor zo'n 5 ton ijs in totaal. Zelfs de shotglazen en de bordjes zijn van ijs. In de icebar is het ongeveer -5 graden Celsius.”

“De toegang tot Ice’Kimo en alle evenementen is gratis, behalve voor het bezoek aan de icebar betaal je 10 euro per persoon en hierbij zijn twee drankjes inbegrepen”, zegt Wout. “De opbrengst van de icebar en alle andere activiteiten is niet voor ons bestemd, maar wel voor het Fonds Jan Filliers, een prachtig initiatief uit Deinze dat we steunen in het kader van de Warmste Week.”

Ice’Kimo opent de deuren op vrijdag 30 november om 18 uur en loopt tot en met zondag 9 december. Op de openingsavond zijn er winterse hapjes van Very Food Catering, een live carving act en muziek van A Deejay 4 U. Zondag is er vanaf 14 uur kids on ice met een leuke workshop ijssculpturen voor de kinderen. De ouders kunnen ondertussen genieten van poffertjes of een glaasje Filliers-koffie. Meer info over het programma via de Facebookpagina ‘Ice’Kimo Winter-ijs Bar’.