Studenten leren Nigerianen windmolens bouwen 13 februari 2018

03u04 0 Deinze Arno Corijn (19) uit Deinze en Ando Lataire uit Zomergem (21) ontwerpen windmolens voor de Nigeriaanse stad Jos. "We stellen de windmolens samen uit recycleerbaar materiaal. Het is de bedoeling dat leerlingen ter plaatse deze zelf kunnen opbouwen", zegt projectleider Arno, die actief is in Kajak Club Deinze.

Odisee-studenten Energietechnologie Arno Corijn, Ando Lataire, Tom Van Quaethem, Jonas Vancauwenberghe en Michiel Piens zullen de komende maanden windmolens ontwikkelen voor het project Energy For Africa van de Brugse vzw Kitanda. De windmolens zijn bestemd voor de inwoners van de Nigeriaanse stad Jos.





"De bedoeling is dat de plaatselijke leerlingen de windmolens zelf kunnen opbouwen, zodat de inwoners van Jos helemaal in hun eigen energie kunnen voorzien", zegt Arno Corijn uit Deinze. "De meeste huizen hebben er geen stroom en om hun gsm's - die ze wel hebben - op te laden moeten ze naar de plaatselijke school."





"We stellen de windmolen samen met recycleerbare materialen, zoals onderdelen van oude auto's. Zo kunnen ze gemakkelijk de juiste materialen vinden zonder afhankelijk te zijn van import. Wij zorgen voor een schriftelijke handleiding, waarin we alles stap voor stap uitleggen. Via een videoconferentie stellen we het prototype voor aan de lokale docenten, die het project verder uitleggen aan hun leerlingen. Vóór eind mei willen we een eerste theoretische model op papier hebben, in het najaar volgt de praktische uitwerking en tegen 2019 moet het af zijn. De uitwerking van dit project zal volledig gefinancierd worden door de sponsoractie die we organiseren op 21 april tijdens de infodag van Odisee." (ASD)