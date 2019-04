Stormschade geleden op zondag 10 maart? Laat dit weten aan de stad Deinze Anthony Statius

09 april 2019

11u49 0 Deinze De stad Deinze inventariseert alle stormschade die geleden is op zondag 10 maart. Meldingen kunnen doorgegeven worden tot 10 mei.

Op zondag 10 maart trokken zware stormwinden over Deinze. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt of dit stormweer als een algemene ramp kan worden erkend en daarom maakt de stad een inventaris op van alle schade.

“Meestal is stormschade opgenomen in de brandverzekering, dus we vragen wel om eerst contact op te nemen met de verzekeraar”, klinkt het bij de communicatiedienst van Deinze. “Daarnaast zijn er wellicht ook schadegevallen die de verzekering niet dekt. Stad Deinze maakt een inventaris op van de schadegevallen en op basis van die gegevens beslist de Vlaamse Regering of de storm een ramp is. De stad beslist niet of iets in aanmerking komt, of er iemand geld krijgt en hoe groot dat bedrag is.”

Meldingen kunnen voor 10 mei doorgeven worden via een formulier dat je vindt via https://www.deinze.be/inventarisatie-stormschade.