Stomdronken bestuurder (3,5 promille) maakt voor zoveelste keer brokken: monsterboete, rijverbod en rijexamen opnieuw Sam Ooghe

09 januari 2019

15u42 0 Deinze Een man uit Deinze is door de politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod en een monsterboete, omdat hij voor de zoveelste keer stomdronken achter het stuur zat. Hij reed een geparkeerde wagen en verkeersbord aan, en pleegde vluchtmisdrijf.

De feiten dateren van drie jaar geleden. De politie kon de man snel opsporen en doen blazen. Het resultaat: 1,65 mg/l, of meer dan 3,5 promille. Dat komt voor een volwassen man neer op 15 à 20 glazen.

De chauffeur was daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd in het verleden meermaals veroordeeld door de politierechtbank voor rijden onder invloed. Aangezien hij ditmaal ook een ongeval veroorzaakte en vluchtmisdrijf pleegde, is zijn straf bijzonder zwaar. Hij krijgt een boete van 6.400 euro opgelegd, en mag 8 maanden niet rijden. Daarna mag hij ook pas opnieuw achter het stuur kruipen, als hij alle rijexamens opnieuw met succes afrondt. Hij moet ook medische en psychologische proeven ondergaan.

De man kan nog beroep aantekenen tegen de beslissing van de politierechtbank.