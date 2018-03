Stijn start whiskyspeciaalzaak in Charlie's World 30 maart 2018

02u50 0 Deinze Een unieke fles whisky op de kop tikken kan nu ook in de Kortrijkstraat in Deinze. Daar opende Stijn Goemaere (34) uit Gavere 'The Next Whisky' op de eerste verdieping van interieurzaak Charlie's World.

"Na mijn eerste glas Bulvenie was ik verkocht", zegt Stijn die ooit een eigen shop wil beginnen. "Ik probeer mij te onderscheiden met niet-alledaagse whisky zoals The Arran, Signatory, Wemys en Compass Box. De prijzen variëren van 40 tot 5.000 euro per fles. Daarnaast verkoop ik ook kwalitatieve gin. Enkele soorten kan je proeven in de shop. Ik plan ook regelmatig tastings, zoals op vrijdag 6 april."





Info: Facebookpagina 'The Next Whisky'. (ASD)