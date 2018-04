Sticker kan leven van huisdieren redden bij brand 04 april 2018

02u51 0

Met een rode sticker kan je de brandweer laten weten dat er dieren in huis zijn. Op vraag van gemeenteraadsleden Tess Minnens en Tom Van Nieuwenhuyze (Open Vld) vind je de stickers nu ook in dienstencentrum Leiespiegel in Deinze. Brandweerzone Centrum, waartoe Deinze behoort, verkoopt stickers die moeten waarschuwen dat er huisdieren aanwezig zijn. deze stickers zijn voor 3 euro te koop in het stadhuis. "Met de sticker 'huisdieren aanwezig' aan de voordeur, waar de inwonende huisdieren op kunnen worden genoteerd, kan je veel leed voorkomen", leggen Tom en Tess uit. "Bij brand, een ongeval of andere noodsituaties helpt men vanzelfsprekend eerst de mensen, maar met de sticker kan je op een snelle en efficiënte manier de brandweer laten weten dat er ook dieren moeten gered worden. Op de sticker vul je in hoeveel honden, katten, vogels of andere huisdieren er aanwezig zijn." (ASD)