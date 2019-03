Steven Van de Putte wordt derde stadsdichter van Deinze: “Mijn opdracht is dubbel: poëzie promoten bij de Deinzenaren en Deinze promoten door middel van poëzie” Steven Van de Putte treedt in voetsporen van Martin Carrette en Luc C. Martens Anthony Statius

23 maart 2019

13u25 0 Deinze Deinze heeft een nieuwe stadsdichter. De keuze is gevallen op Steven Van de Putte, die vorig jaar debuteerde mijn zijn dichtbundel Moederstad, een ode aan zijn stad en de Leiestreek. Steven treedt hiermee in de voetsporen van Martin Carrette (overleden in 2016) en Luc C. Martens. “Ik zet de traditie van mijn voorgangers verder, maar zal eigen accenten leggen. Zo haal ik veel inspiratie uit de lokale geschiedenis”, zegt Steven.

Mits goedkeuring van de gemeenteraad wordt Steven Van de Putte op donderdag 28 maart officieel benoemd als derde stadsdichter van Deinze, een titel die hij mag dragen tot en met 2022. Tot eind vorig jaar zetelde Steven nog zelf in de gemeenteraad als fractieleider van Open Vld en daarnaast was hij vroeger ook actief als organisator van culturele evenementen, waaronder het kunstenfestival Zijspoor met Cultuurschok. De voorbije jaren is schrijven zijn favoriete creatieve uitlaatklep geworden en de komende drie jaar mag hij Deinze al dichtend vertegenwoordigen.

“Mijn taak als stadsdichter is dubbel”, zegt Steven. “Enerzijds wil ik poëzie promoten bij de inwoners. Ik zal zoveel mogelijk aanwezig zijn op verschillende belangrijke momenten, zoals de opening van het Leietheater, en daarnaast wil ik mensen betrekken, bijvoorbeeld door het geven van workshops. Anderzijds is het mijn taak om Deinze te promoten door middel van gedichten, zodat toeristen een andere kijk krijgen op wat onze stad en streek te bieden hebben. Zo ga ik de postkaartenreeks van mijn voorgangers uitbreiden met postkaarten van de zes deelgemeenten in Nevele. Ive Steyaert zal opnieuw zorgen voor de foto’s bij deze gedichten. Mijn eerste gedicht als stadsdichter wordt een hommage aan mijn voorganger Luc C. Martens.”

“Martin en Luc hebben bakens verzet en ik wil deze traditie verderzetten", vervolgt Steven. “Zij hebben poëzie tot in de huiskamers gebracht. Ondertussen zal ik ook eigen accenten leggen. Als geschoolde classicus vind ik geschiedenis zeer belangrijk en zo zal lokale historiek een inspiratiebron zijn voor mijn werk. Daarnaast zal ik ook zoveel mogelijk nieuwe media aanwenden om mijn gedichten te verspreiden, ik denk maar aan een podcast en regelmatige updates op mijn website.”

“Er zijn twee voorwaarden om stadsdichter te kunnen worden”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Je hoeft niet in Deinze te wonen, maar je moet wel een band hebben met de stad en haar inwoners. Daarnaast moet je voldoende geschoold zijn in de poëzie, want we streven wel naar kwaliteit. Dat Steven kan dichten, bewees hij al op zeventienjarige leeftijd, toen hij de tweede plaats won in de poëziewedstrijd Soetendaelle. Sinds 2010 maakt hij deel uit van DéCéDé, het dichterscollectief dat werd opgericht door wijlen Martin Carrette en vorig jaar kwam zijn debuutbundel Moederstad uit, een ode aan Gent, Deinze en de Leiestreek.”

Na de goedkeuring door de gemeenteraad wordt Steven op zondag 19 mei aangesteld tijdens een ceremonie in zaal De Klaproos in Landegem.