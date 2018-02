Stationsbuurt herleeft met hip woonproject VROEGERE INTERIEURZAAK VAN KERKHOVE VERANDERT NA DE ZOMER IN HANGARE ANTHONY STATIUS

26 februari 2018

02u45 0 Deinze De stationsbuurt van Deinze begint dit jaar aan een transformatie. Projectontwikkelaar Vanhaerents bouwt na de zomervakantie het voormalige Interieur Van Kerkhove om tot HanGare, een hip huwelijk tussen wooneenheden en handelsruimtes rond een groene binnentuin. "Zowel starters, pendelaars, jonge gezinnen als zogenaamde medioren (mensen tussen 46 en 64 jaar) zullen hier een thuis vinden", zegt projectontwikkelaar Stefanie Bernard.

Achter deze gevel kiemt een nieuwe buurt. Wie onlangs in Deinze op het perron op de trein stond te wachten, kon er niet naast kijken. In koeien van letters prijkt deze slagzin bovenaan de gevel van de voormalige textielfabriek van Marcel Liebaert, die recht tegenover het station van Deinze ligt. Momenteel wordt het pand bevolkt door de pop-up van Hannes Careel (CAFE Interieur) en de ateliers van kunstenaars Jesse Van Gompel en Hilde Van de Guchte (Altoos), maar binnenkort krijgt de site een nieuwe bestemming. De Gentse projectontwikkelaar Vanhaerents Developments begint nog dit jaar met de bouw van HanGare.





Groene binnentuin

"We bouwen in totaal 51 wooneenheden, waaronder een paar unieke lofts, enkele woningen, studio's en appartementen met een, twee of drie slaapkamers. Op het gelijkvloers zullen er in de Stationsstraat ook handelsruimtes beschikbaar zijn. In het project zit ook een ondergrondse parking met voldoende plaatsen voor de nieuwe bewoners. Deze mix van wooneenheden zal gebouwd worden rond een collectieve, groene binnentuin. Het gevarieerde aanbod zorgt ervoor dat een zeer uiteenlopend doelpubliek aangetrokken kan worden. Zowel starters, pendelaars, jonge gezinnen als medioren (bewoners tussen 46 en 64 jaar, red.) zullen hier een thuis vinden. Het terrein is in totaal 4.000 vierkante meter groot en is bereikbaar via de Stationsstraat aan de kant van het station, de Stationsstraat in het verlengde van de Gaversesteenweg en via de Achiel van Eechautestraat."





"De naam HanGare legt de link naar het industriële verleden van de gebouwen, hangaar, maar ook naar de nabijheid van het station (wat in het Frans gare is)", legt projectontwikkelaar Stefanie Bernard uit. "De gebouwen hebben dienst gedaan als weverij voor het textielbedrijf Liebaert. De naam van stichter Marcel Liebaert in de gevel getuigt hiervan. Nadien deden de gebouwen dienst als atelier, magazijnen en winkel van interieur- en bouwmarkt Van Kerkhove. Deze activiteiten verhuisden naar Driespoort waardoor deze industriële site midden in een woonwijk leeg kwam te staan."





Klaar tegen 2021

"Wij zetten bij Vanhaerents steeds in op stadskernvernieuwing waarbij we steeds proberen in te zetten op wijken die in volle transformatie zijn. De stationsbuurt in Deinze is zo'n wijk. Ook het stadsbestuur heeft plannen om de stationsomgeving aan te pakken en op te frissen. Dit project kan een hefboom zijn in de transformatie van deze buurt. Het is ook een interessante locatie voor duurzame mobiliteit door de nabijheid van het station, mogelijkheden voor fietsen, deelwagens en de beperkte wandelafstand tot de Markt. De werken beginnen na de zomer en zullen drie jaar duren."





