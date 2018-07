Startschot voor werken van 40 miljoen IVM GEEFT EERSTE SPADESTEEK VOOR VERBOUWINGSWERKEN VERBRANDINGSOVEN JOERI SEYMORTIER

04 juli 2018

02u32 0 Deinze De verbouwing van de verbrandingsoven van IVM, langs de N49 in Eeklo, is gisteren officieel gestart. Het komende jaar wordt maar liefst veertig miljoen euro geïnvesteerd in de vernieuwing van de afvalenergiecentrale. De verbrandingsoven moet zeven maanden stilgelegd worden, maar daar zal de burger niets van merken.

De eerste spadesteek is gegeven voor de grote verbouwing van de verbrandingsoven in Eeklo. IVM verbrandt daar al het huishoudafval uit het Meetjesland, de streek rond Deinze en de zuidrand van Gent. De oven dateert van de jaren tachtig en is dringend aan vernieuwing toe. "We gaan eerst enkele nieuwe technische lokalen bouwen en daar wordt nu mee gestart", zegt voorzitter Koen Loete. "Tijdens deze werken blijft de verbrandingsoven gewoon in dienst. Vanaf april volgend jaar zullen de twee verbrandingsovens zeven maanden stilgelegd moeten worden. De burger zal daar helemaal niets van merken, want het huisvuil wordt ook dan gewoon opgehaald. Wij gaan dat huisvuil wel naar andere ovens voeren, die het dan voor ons zullen verbranden en verwerken. De inwoners van onze negentien steden en gemeenten zullen in hun huisvuilophaling geen enkele onderbreking ondervinden."





Glazen box

Vanaf april wordt de verbrandingsoven zeven maanden stilgelegd. De bestaande ovens worden dan afgebroken en vervangen door nieuwe ovenlijnen. De nieuwe ovens moeten ter plaatse gemonteerd worden en ingepast worden in de bestaande installatie. Ook de aansluiting van de nieuwe ovens op de bestaande stoomketels, wordt een moeilijk werkje. De schoorsteen van 62 meter hoog wordt ontmanteld, en vervangen door twee nieuwe schoorstenen. Tussen die twee schoorstenen, zal een glazen box zitten. Ook al wil niemand het woord skybox nog gebruiken, omdat daar na de lancering heel wat kritiek op kwam. "Die glazen box is helemaal geen 'luxefolietje', maar een plaats van waaruit de techniekers later op een veilige manier aan de schoorstenen zullen kunnen", klinkt het bij IVM.





Tot 2036

De werken die gestart zijn, zullen maar liefst veertig miljoen euro kosten. Toch zullen de negentien aangesloten gemeenten dat niet rechtstreeks voelen in hun financiën. "Er is soms wat kritiek op de spaarboek die IVM de voorbije jaren opgebouwd heeft, maar dit is dus waarom we dat gedaan hebben. Nu kunnen we die levensnoodzakelijke investering doen, zonder dat we onze gemeenten om extra geld moeten vragen. Met de vernieuwde installatie zijn we al zeker goed tot 2036 om hier in Balgerhoeke het huisvuil te kunnen verwerken. Onze huidige milieuvergunning loopt zo lang, en tot dan zullen we het afval hier verwerken met de best beschikbare technieken", zegt voorzitter Loete nog.