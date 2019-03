Start Gent-Wevelgem: volle Markt voor zeventiende en voorlopig laatste ‘wielerhoogdag’ in Deinze Anthony Statius

31 maart 2019

14u35 2 Deinze De zeventiende en voorlopig laatste start van wielerklassieker Gent-Wevelgem in Deinze deed de Markt opnieuw goed vollopen. Vele Deinzenaren zouden het jammer vinden mocht het contract niet verlengd worden, maar burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) is realistisch. “Tegen een redelijke prijs zetten we met alle plezier de samenwerking verder, maar ik zal de eerste burgemeester zijn die zijn broek ophoudt voor de koers.”

Een hoogdag voor Deinze. Niet enkele lokale politici, maar ook inwoners en horeca-uitbaters nemen het woord maar al te graag in de mond als het om Gent-Wevelgem draait. Want buiten Nokere Koerse en de Deinse Feesten is er maar één evenement dat de Markt van Deinze mooi kan vullen. Zondag vertrok de 81ste editie van de wielerklassieker voor de zeventiende keer in Deinze. De kans bestaat dat dit voorlopig de laatste keer was, want het contract werd nog niet verlengd voor de komende vijf jaar.

“Dat zou echt jammer zijn”, zegt Nadine Minne, uitbaatster van Taverne Palace. “De start van Gent-Wevelgem, dat is een beetje zoals de kermis. Toen de koers nog op woensdag viel, was het nog drukker, want dan namen alle mensen een dagje vrij. Nu is het meer een uitstapje voor gezinnen geworden, maar dat is ook gezellig. Om 8 uur ‘s morgens stonden de eerste klanten al aan de deur om een koffie te drinken. Voor ons is dit inderdaad echt een hoogdag.”

Naast Taverne Palace vind je steevast Paul Heyerick, die samen met Georges Bijn ieder jaar een weddenschap organiseert. Op een zelfgemaakt bord worden de namen van de favorieten geschreven en iedereen kan voor een klein bedrag een gokje wagen. “We zijn een van de laatste bookmakers die nog van wedstrijd naar wedstrijd trekken", zegt Paul. “Het is een verloren strijd tegen het online gokken, maar wij blijven volhouden. De koers, dat is een beetje folklore en dit hoort erbij. Daarom zou het ook spijtig zijn mocht deze wedstrijd uit Deinze verdwijnen.”

Als we Gent-Wevelgem kunnen houden, dan doen we het. Maar mocht dit niet lukken, dan zijn er voldoende alternatieven. Zo kunnen wij onze eigen professionele koers organiseren Burgemeester Jan Vermeulen

Dat vindt ook burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “De start van zo’n wedstrijd mogen meemaken is iedere keer fantastisch en tegen een redelijke prijs zetten wij dit de komende jaren graag verder. De stad betaalt jaarlijks 50.000 euro voor dit evenement, maar men spreekt nu over het drievoudige. Aan die zottigheid doen wij niet mee. Ik zal de eerste burgemeester zijn die zijn broek ophoudt voor de koers. Als we Gent-Wevelgem kunnen houden, dan doen we het. Maar mocht dit niet lukken, dan zijn er voldoende alternatieven. Zo kunnen wij voor hetzelfde geld onze eigen professionele koers organiseren.”

Handtekeningen

Zoals de voorbije jaren was het opnieuw drummen voor een handtekening achter het podium. Onder andere Mathieu Van der Poel, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Zdenek Stybar en natuurlijk de winnaar van vorig jaar Peter Sagan maakten hier graag even tijd voor. Een nieuwigheid dit jaar was dat de presentatie niet verzorgd werd door Michel Wuyts, maar wel door Linde Merckpoel en Stijn Vlaeminck van Studio Brussel. Ook de muziek van Filip Piens werd vervangen door Stubru. Een nieuw wind, maar waait die volgend jaar nog in Deinze?